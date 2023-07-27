Украина обжалует дисквалификацию Харлан: вернется ли она на соревнование

"Мы полностью поддерживаем Харлан. Сейчас мы готовим протест. Будем обжаловать это решение, потому что судья, который судил поединок, он "черную карточку" не давал и не дисквалифицировал. Это уже потом начались "подковерные игры" и эта дисквалификация появилась уже после того, как была определена следующая соперница", - рассказал он.

Он выразил надежду, что рассмотрение апелляции состоится уже на днях. Но, как отметил Ильяшев, речи о возвращении на соревнования уже не может идти.

"В данном случае мы будем добиваться отмены этой "черной карты", потому что она повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала", - добавил он.

Что случилось?

Фехтовальщица Ольга Харлан, за плечами которой шесть побед на Чемпионате мира и восемь побед на Чемпионате Европы, победила россиянку Анну Смирнову в первом раунде Чемпионата мира 2023, отказавшись пожимать своей сопернице руку после поединка. Международная федерация фехтования (FIE) из-за этого решила дисквалифицировать Харлан.