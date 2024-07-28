Украина окажется "в тылу" атмосферного фронта. Прогноз на новую рабочую неделю

С новой недели Украина окажется "в тылу" атмосферного фронта. Из-за этого у погоды будут свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

Понедельник, 29 июля

В понедельник, 29 июля, "в тылу" атмосферного фронта распространится более холодный воздух и в большинстве областей Украины 29 июля температура снизится до +20...+26 градусов.

"Лишь юг и восток удержат сильную жару до +30...+35 градусов, но туда уже во вторник придет температурная умеренность до +25...+28 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

В ночь на понедельник в Киеве возможен дождь с грозой, а днем ​​29 июля посвежеет до +24...+26 градусов.

Погода в Украине 29 июля (meteo.gov.ua)

Прыжки погоды в понедельник: следует быть внимательными

Несмотря на "освежающие" синоптические новости, по словам Диденко, стоит не забывать важный момент.

"В связи со скачками погоды, из-за прохождения атмосферного фронта и смены воздушных масс вероятны обострения сердечно-сосудистых недугов, вялость, головная боль, сонливость и все это в понедельник, когда рабочая неделя только начнется. Обратите на себя внимание", - предупредила синоптик.

Вторник-среда, 30-31 июля

Во вторник, 30 июля, на большинстве территории Украины будет солнечно, кроме Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей. В этих регионах, по данным "Укргидрометцентра", пройдут дожди с грозами. Днем жарче всего будет в Крыму, до +29 градусов. Ночью градусы будут держаться в пределах +13…+19 в зависимости от региона. В Киеве также будут дожди с грозами, днем ​​+22...+24, ночью +13...+15 градусов.

В среду, 31 июля, дожди с грозами пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В других регионах - без осадков. Самая высокая температура будет на юге - Одесская, Николаевская области, Крым, до +29 градусов. Ночью будет еще холоднее, чем 30 июля. В Киеве без осадков, днем ​​+22...+24, ночью +13...+15 градусов.

Погода в Украине 30-31 июля (meteo.gov.ua)

Погода на начало августа 2024

В первые дни августа на юг вернется жара. В четверг, 1 августа, в Украине без осадков. Жара будет стоять на юге и юго-востоке - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму, до +31 градуса. Ночью в зависимости от региона, температура может опуститься до +14, а может держаться на отметке в +19 градусов. В Киеве без дождей, днем +26...+28 градусов, ночью +14...+16.

В пятницу, 2 августа, дожди пройдут во всех западных регионах, в Винницкой и Хмельницкой областях. Жарче всего будет траадиционно на юге, в Херсонской области, до +33 градусов. В Киеве без осадков, днем +26...+28 градусов, ночью +14...+16.

Погода в Украине 1-2 августа (meteo.gov.ua)