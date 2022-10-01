Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО, - Резніков

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Він також наголосив, що українські військові проходили та проходять навчання на цих системах та успішно їх використовують на полі бою.

"Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО. За шість місяців війни ми опанували «натівську» зброєю, причому дуже складну. Артсистеми 155-го калібру, MLRS, зенітні установки Gepard і багато чого іншого", - зазначив Резніков.

Раніше Резніков заявив, що в секторі оборони Україна співпрацює з НАТО більш глибоко, ніж деякі його формальні члени. Україна й надалі поглиблюватиме фактичну інтеграцію у сфері оборони.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

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