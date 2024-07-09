Україна на Олімпіаді-2024 матиме найменше представництво в історії: скільки атлетів поїде

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.
Така кількість атлетів – найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів. Найбільше представництво збірна України матиме в легкій атлетиці (25 атлетів) і футболі (18).
П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.
Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:
Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.
До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.
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