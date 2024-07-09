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Україна на Олімпіаді-2024 матиме найменше представництво в історії: скільки атлетів поїде

Фото: Збірна України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 (mms.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.

Така кількість атлетів – найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів. Найбільше представництво збірна України матиме в легкій атлетиці (25 атлетів) і футболі (18).

П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:

  • легка атлетика – 25 спортсменів
  • футбол – 18
  • стрибки у воду – 9
  • веслування – 9
  • боротьба – 9
  • художня гімнастика – 6
  • академічне веслування – 6
  • спортивна гімнастика – 6
  • теніс – 6
  • стрільба – 6
  • фехтування 6 (+2 запасні)
  • плавання – 5
  • дзюдо – 5
  • велоспорт – 4
  • бокс – 3
  • брейкінг – 3
  • сучасне п'ятиборство – 3
  • настільний теніс – 3
  • скелелазіння – 2
  • артистичне плавання – 2
  • стрільба з лука – 2
  • бадмінтон – 1
  • важка атлетика – 1

 

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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