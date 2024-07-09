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Украина на Олимпиаде-2024 будет иметь наименьшее представительство в истории

Фото: Сборная Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 (mms.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальный олимпийский комитет Украины раскрыл окончательное количество участников летних Игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23-х видах спорта.

Такое количество атлетов – наименьшее в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году поехали 155 спортсменов. Наибольшее представительство у сборной Украины будет в легкой атлетике (25 атлетов) и футболе (18).

5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Метальщица молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот из-за бана либо отказа россиян.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:

  • легкая атлетика – 25 спортсменов
  • футбол – 18
  • прыжки в воду – 9
  • гребли – 9
  • борьба – 9
  • художественная гимнастика – 6
  • академическая гребли – 6
  • спортивная гимнастика – 6
  • теннис – 6
  • стрельба – 6
  • фехтование 6 (+2 запасные)
  • плавание – 5
  • дзюдо – 5
  • велоспорт – 4
  • бокс – 3
  • брейкинг – 3
  • современное пятиборье – 3
  • настольный теннис – 3
  • скалолазание – 2
  • артистическое плавание – 2
  • стрельба из лука – 2
  • бадминтон – 1
  • тяжелая атлетика – 1

 

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

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