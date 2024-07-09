Украина на Олимпиаде-2024 будет иметь наименьшее представительство в истории

Национальный олимпийский комитет Украины раскрыл окончательное количество участников летних Игр 2024 года в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23-х видах спорта.
Такое количество атлетов – наименьшее в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году поехали 155 спортсменов. Наибольшее представительство у сборной Украины будет в легкой атлетике (25 атлетов) и футболе (18).
5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Метальщица молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот из-за бана либо отказа россиян.
Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.
К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.
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