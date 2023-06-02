Україна окреслила свою позицію. МЗС різко відреагувало на скандальну заяву Орбана

Орбан відмовляє українців від контрнаступу

За словами прем'єр-міністра Угорщини, маючи нібито "військовий досвід", він знає, що втрати атакуючої сторони "втричі більші" за втрати тих, хто обороняється.

Продовжуючи проросійські наративи політик заявив про нібито намір України "влаштувати криваву різню" та закликав світ переконати Київ та Москву розпочати переговори.

Україна окреслила свою позицію

Як відзначив Ніколенко, Україна, зі свого боку, не має наміру вести переговори з країною, яка розпочала війну, до тих пір, доки ворог не виведе повністю свої війська з нашої території.

"Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років", - додав Ніколенко.

Російські щоденні криваві обстріли вкотре доводять, що Кремль не розглядає інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

"Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", - відзначив прессекретар МЗС.

Потурання терористам

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, цинічна заява Орбана вкотре ображає цінності ЄС та міжнародного права, а також є потуранням терористичним діям Росії.

Угорський політик свідомо виправдовує Росію й заохочує до продовження знищення України та Європа.

"Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступальні дії Україна повертає свої території й своїх людей. Це справедливо й обов’язково. А якщо прем’єр-міністр Угорщини справді хвилюється про втрати - нехай подзвонить своєму "другу Путіну" та попросить, аби російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війну буде закінчено", - додав радник голови Офісу президента.