Украина очертила свою позицию. МИД резко отреагировал на скандальное заявление Орбана

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно считает себя единственным в Европейском союзе, кто "выступает за мир", возможно, ему стоило бы доказать это.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страниц у спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.
По словам премьер-министра Венгрии, имея якобы "военный опыт", он знает, что потери атакующей стороны "втрое больше", чем потери обороняющихся.
Продолжая пророссийские нарративы, политик заявил о якобы намерении Украины "устроить кровавую резню" и призвал мир убедить Киев и Москву начать переговоры.
Как отметил Николенко, Украина, со своей стороны, не намерена вести переговоры со страной, которая начала войну, до тех пор, пока враг не выведет полностью свои войска с нашей территории.
"Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", - добавил Николенко.
Российские ежедневные кровавые обстрелы в очередной раз доказывают, что Кремль не рассматривает других сценариев, кроме как продолжать войну.
"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец действовать. Например, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", - отметил пресс-секретарь МИД.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, циничное заявление Орбана в очередной раз оскорбляет ценности ЕС и международного права, а также является попустительством террористическим действиям России.
Венгерский политик сознательно оправдывает Россию и поощряет к продолжению уничтожения Украины и Европы.
"Венгрии самое время осознать, что через контрнаступательные действия Украина возвращает свои территории и своих людей. Это справедливо и обязательно. А если премьер-министр Венгрии действительно волнуется о потерях - пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины. И тогда война будет закончена", - добавил советник главы Офиса президента.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.