Украина очертила свою позицию. МИД резко отреагировал на скандальное заявление Орбана

Орбан отговаривает украинцев от контрнаступления

По словам премьер-министра Венгрии, имея якобы "военный опыт", он знает, что потери атакующей стороны "втрое больше", чем потери обороняющихся.

Продолжая пророссийские нарративы, политик заявил о якобы намерении Украины "устроить кровавую резню" и призвал мир убедить Киев и Москву начать переговоры.

Украина очертила свою позицию

Как отметил Николенко, Украина, со своей стороны, не намерена вести переговоры со страной, которая начала войну, до тех пор, пока враг не выведет полностью свои войска с нашей территории.

"Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", - добавил Николенко.

Российские ежедневные кровавые обстрелы в очередной раз доказывают, что Кремль не рассматривает других сценариев, кроме как продолжать войну.

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец действовать. Например, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", - отметил пресс-секретарь МИД.

Попустительство террористам

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, циничное заявление Орбана в очередной раз оскорбляет ценности ЕС и международного права, а также является попустительством террористическим действиям России.

Венгерский политик сознательно оправдывает Россию и поощряет к продолжению уничтожения Украины и Европы.

"Венгрии самое время осознать, что через контрнаступательные действия Украина возвращает свои территории и своих людей. Это справедливо и обязательно. А если премьер-министр Венгрии действительно волнуется о потерях - пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины. И тогда война будет закончена", - добавил советник главы Офиса президента.