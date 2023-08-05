UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна оголосила про військову загрозу в російських портах у Чорному морі

Фото: Україна оголосила про військову загрозу в російських портах у Чорному морі (Getty Imagеs)
Автор: Наталія Юрченко

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів. Вони знаходяться у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження опубліковане у п'ятницю, 4 серпня, за підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Воно діє до подальшого скасування.

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вказані порти знаходяться у Чорному морі.

Попередження України

Після виходу РФ з "зернової угоди" Міноборони України попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Українські військові натякнули, що Сили оборони мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

Атаки на кораблі РФ

Вчора у бухті Новоросійська у Краснодарському краї РФ дронами був атакований великий десантний корабель "Оленегорский горняк". СБУ підтвердила, що провела спецоперацію. За даними ГУР Міноборони, росіяни найближчим часом не зможуть відремонтувати цей корабель.

Крім того, сьогодні вночі дрони атакували нафтовий танкер РФ SIG. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС України.

У момент атаки танкер був завантажений паливом. За інформацією російських ЗМІ, після удару дрон залишив на танкері двометрову пробоїну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніВійна Росії проти України