Україна оголосила про військову загрозу в російських портах у Чорному морі

Попередження опубліковане у п'ятницю, 4 серпня, за підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Воно діє до подальшого скасування.

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вказані порти знаходяться у Чорному морі.

Попередження України

Після виходу РФ з "зернової угоди" Міноборони України попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Українські військові натякнули, що Сили оборони мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

Атаки на кораблі РФ

Вчора у бухті Новоросійська у Краснодарському краї РФ дронами був атакований великий десантний корабель "Оленегорский горняк". СБУ підтвердила, що провела спецоперацію. За даними ГУР Міноборони, росіяни найближчим часом не зможуть відремонтувати цей корабель.

Крім того, сьогодні вночі дрони атакували нафтовий танкер РФ SIG. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС України.

У момент атаки танкер був завантажений паливом. За інформацією російських ЗМІ, після удару дрон залишив на танкері двометрову пробоїну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.