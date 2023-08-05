Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов. Они находятся в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы морского и речного транспорта.
Предупреждение опубликовано в пятницу, 4 августа, на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно действует до последующей отмены.
"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что указанные порты находятся в Черном море.
После выхода РФ из "зернового соглашения" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.
Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море.
Вчера в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ дронами был атакован крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". СБУ подтвердила, что провела спецоперацию. По данным ГУР Минобороны, россияне в ближайшее время не смогут отремонтировать этот корабль.
Кроме того, сегодня ночью дроны атаковали нефтяной танкер РФ SIG. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС Украины.
В момент атаки танкер был загружен топливом. По информации российских СМИ, после удара дрон оставил на танкере двухметровую пробоину.
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