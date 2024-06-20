Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів Ротенбергів

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС .

Варто підкреслити, що згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.

Скріншот: Аркадій та Ігор Ротенберги у розшуку (wanted.mvs.gov.ua)

В обох вказана дата зникнення 17.08.22 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:

фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Що відомо про олігархів

Ротенберг Аркадій Романович - російський олігарх. Вважається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у 3,5 млрд доларів.

Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.

Україна конфісковувала активи Ротенбергів

Варто зазначити, що після вторгнення РФ в Україні стали конфісковувати активи росіян, які є наближеними до режиму Володимира Путіна.