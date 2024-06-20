Украина объявила в розыск приближенных к Путину олигархов Ротенбергов
Украина объявила в розыск подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Они приближены к диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД.
Стоит подчеркнуть, что согласно карточкам в базе розыска МВД Аркадия Ротенберга разыскивает Департамент стратегических расследований Нацполиции, а его сына Игоря Ротенберга просто Нацполиция.
Скриншот: Аркадий и Игорь Ротенберги в розыске (wanted.mvs.gov.ua)
В обоих указана дата исчезновения 17.08.22 года. Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:
- финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;
- уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Что известно об олигархах
Ротенберг Аркадий Романович - российский олигарх. Считается близким другом Владимира Путина. Находится под международными санкциями стран Запада. Его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов.
Его сын Игорь Ротенберг также является олигархом и также находится под санкциями стран Запада.
Украина конфисковала активы Ротенбергов
Стоит отметить, что после вторжения РФ в Украине стали конфисковывать активы россиян, которые являются приближенными к режиму Владимира Путина.
В прошлом году Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью более 350 млн долларов, который частично принадлежал Ротенбергам.
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