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Пригожин хоче захопити соляні шахти в Соледарі: в Міноборони пояснили, навіщо

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Соледар, П'ятниця 13 січня 2023 11:03
Пригожин хоче захопити соляні шахти в Соледарі: в Міноборони пояснили, навіщо Фото: Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин зосереджений на захопленні Соледара із корисливих мотивів. Адже там знаходяться найбільші в Європі соляні шахти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Моноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ВВС.

За словами міністра, ситуація в Соледарі є "дуже складною", але знаходиться "під контролем".

Він сказав, що там "вагнерівці" використовуються для наступів "хвиля за хвилею за хвилею", що призвело до великої кількості втрат противника, але Пригожин зацікавлений у захопленні міста.

Зокрема, як пояснив Резніков, його амбіції полягають у можливих економічних вигодах, оскільки в Соледарі знаходяться найбільші в Європі соляні шахти.

"На крові заробити", - зазначив глава Міноборони.

Також він додав, що наразі "вагнерівцям" потрібно надати певні "докази", щоб заявити, що вони "кращі за регулярні Збройні сили Російської Федерації".

Примітно, що нещодавно Пригожин опублікував фото з нібито соляних шахт Соледара, але в СтратКомі ЗСУ швидко спростували цю інформацію.

Зазначимо, раніше в США теж висловили думку, що керівнику ПВК "Вагнер" потрібен Соледар і Бахмут через родовища в районі міста.

Нагадаємо, як вранці повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої.

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