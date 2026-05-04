Україна оголошує режим тиші з 6 травня, - Зеленський

За словами голови української держави, до України станом на сьогодні не було жодного офіційного звернення щодо модальності припинення бойових дій, про яке оголосила Росія.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", - наголосив Зеленський.

За його словами, за час, що залишився до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Україна діятиме дзеркально.

"Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - звернув увагу президент.

Заява Сибіги

Голова МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі X зазначив, що мир не може чекати на "паради і свята".

За його словами, якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може це зробити завтра, 5 травня, увечері.

Міністр звернувся до всіх партнерів, миролюбних держав та всіх штаб-квартир міжнародних організацій із закликом підтримати таку ініціативу Києва.

"6 травня покаже, чи налаштована Москва серйозно і чого вона справді хоче - миру чи військових парадів", - додав він.