Україна офіційно стала учасницею Римського статуту МКС

Відсьогодні Україна є повноправним членом Міжнародного кримінального суду, ратифікувавши перед тим Римський статут. До юрисдикції МКС входять найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності.

Речник МКС Фаді ель-Абдалл зазначив, що тепер Україна має право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників тощо.

На запитання про українського суддю в МКС, речник зазначив, що цілком можливо, щоб Україна як учасниця висувала кандидатів. Рішення буде залежати від голосування Асамблеї. Він додав, що для суддів МКС існують певні вимоги щодо досвіду, зокрема в міжнародному або у кримінальному праві.

"Необхідно бути кваліфікованим і для найвищих суддівських посад у рідній країні. Також кожні три роки відбуваються вибори шести суддів МКС. Тож ми, звичайно, сподіваємося, що Україна братиме участь у всіх можливих варіантах співпраці та підтримки Міжнародного кримінального суду, включно з висуванням кандидатів на посади суддів, а також сприятиме збільшенню кількості українських колег в МКС", - сказав Фаді ель-Абдалл.

Також серед вимог до суддів МКС вільне володіння хоча б однією з двох офіційних мов - англійською або французькою.

Речник наголосив, що МКС не веде справ проти держав, завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини. Фаді ель-Абдалл пояснив, що Україні не потрібно розпочинати нове розслідування стосовно російських воєнних злочинців. Він не виключив, що можу бути ініційовані нові справи та звинувачення.