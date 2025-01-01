Украина официально стала участницей Римского статута МУС

С сегодняшнего дня Украина является полноправным членом Международного уголовного суда, ратифицировав перед тем Римский статут. В юрисдикцию МУС входят самые тяжкие международные преступления, в частности геноцид, преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

Спикер МУС Фади эль-Абдалл отметил, что теперь Украина имеет право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок к Римскому статуту, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей и тому подобное.

На вопрос об украинском судье в МУС, спикер отметил, что вполне возможно, чтобы Украина как участник выдвигала кандидатов. Решение будет зависеть от голосования Ассамблеи. Он добавил, что для судей МУС существуют определенные требования по опыту, в частности в международном или в уголовном праве.

"Необходимо быть квалифицированным и для высших судейских должностей в родной стране. Также каждые три года проходят выборы шести судей МУС. Поэтому мы, конечно, надеемся, что Украина будет участвовать во всех возможных вариантах сотрудничества и поддержки Международного уголовного суда, включая выдвижение кандидатов на должности судей, а также будет способствовать увеличению количества украинских коллег в МУС", - сказал Фади эль-Абдалл.

Также среди требований к судьям МУС свободное владение хотя бы одним из двух официальных языков - английским или французским.

Спикер подчеркнул, что МУС не ведет дел против государств, всегда речь идет об индивидуальной ответственности за преступления. Фади эль-Абдалл пояснил, что Украине не нужно начинать новое расследование в отношении российских военных преступников. Он не исключил, что могу быть инициированы новые дела и обвинения.