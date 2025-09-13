Україна офіційно в співтоваристві країн-операторів CV90: що це означає

У п'ятницю, 12 вересня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення, яке відкриває Україні шлях до повноправної участі в міжнародному клубі країн, що використовують бойову машину піхоти CV90. До цього Київ обмежувався роллю спостерігача, приєднавшись до формату навесні 2024 року.

Заявка на вступ була надіслана українською стороною влітку, і тепер держава стала частиною об'єднання, де вже перебувають дев'ять європейських партнерів: Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Словаччина, Чехія і сама Швейцарія.

CV90, створена компанією BAE Systems Hägglunds AB, експлуатується різними арміями, а у Швейцарії техніка отримала власне позначення - "Бойова машина піхоти 2000".

Об'єднання операторів дає змогу країнам координувати дії у сфері експлуатації: обмінюватися досвідом з ремонту та модернізації, узгоджувати закупівлі комплектуючих і боєприпасів, а також спільно організовувати навчання військовослужбовців.

У Берні підкреслили, що приєднання Києва не виходить за рамки швейцарської політики нейтралітету. Формат співпраці має виключно технічний характер і не передбачає військових зобов'язань. Кожна країна самостійно регулює, який обсяг інформації готова розкривати партнерам.

Для України участь у клубі відкриває нові можливості - доступ до передових практик країн НАТО і ЄС у сфері експлуатації БМП, розширення потенціалу модернізації техніки та зміцнення взаємодії з ключовими європейськими партнерами в оборонній сфері.