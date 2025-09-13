RU

Украина официально в сообществе стран-операторов CV90: что это значит

Фото: CV90 (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Украина получила новые возможности для укрепления оборонного сотрудничества в Европе. Решение Швейцарии расширило участие Киева в международном формате, связанном с использованием БМП CV90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал швейцарского правительства.

В пятницу, 12 сентября Федеральный совет Швейцарии утвердил решение, которое открывает Украине путь к полноправному участию в международном клубе стран, использующих боевую машину пехоты CV90. До этого Киев ограничивался ролью наблюдателя, присоединившись к формату весной 2024 года.

Заявка на вступление была направлена украинской стороной летом, и теперь государство стало частью объединения, где уже состоят девять европейских партнёров: Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Словакия, Чехия и сама Швейцария.

CV90, созданная компанией BAE Systems Hägglunds AB, эксплуатируется различными армиями, а в Швейцарии техника получила собственное обозначение — «Боевая машина пехоты 2000».

Объединение операторов позволяет странам координировать действия в сфере эксплуатации: обмениваться опытом по ремонту и модернизации, согласовывать закупки комплектующих и боеприпасов, а также совместно организовывать обучение военнослужащих.

В Берне подчеркнули, что присоединение Киева не выходит за рамки швейцарской политики нейтралитета. Формат сотрудничества имеет исключительно технический характер и не предполагает военных обязательств. Каждая страна самостоятельно регулирует, какой объём информации готова раскрывать партнёрам.

Для Украины участие в клубе открывает новые возможности — доступ к передовым практикам стран НАТО и ЕС в области эксплуатации БМП, расширение потенциала модернизации техники и укрепление взаимодействия с ключевыми европейскими партнёрами в оборонной сфере.

Напоминаем, что Украина достигла нового уровня в производстве оружия во время полномасштабного военного конфликта. Сейчас почти 60% вооружения для ВСУ производится внутри страны. Президент сообщил, что страна развивает новые совместные предприятия, включая первый в истории совместный завод с Данией, который возводится на территории датского государства.

Отметим, что глава оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп выступил с инициативой усилить оборонные возможности Украины. Он предложил НАТО предоставить Киеву вооружение большой дальности и разрешить поражать российские беспилотники ещё до того, как они пересекут украинское воздушное пространство. Политик подчеркнул, что такие меры помогут эффективнее защищать страну от атак с воздуха и значительно повысить оперативную безопасность её границ.

