Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV.
Подоляк запевнив, що
Радник керівника Офісу президента
Радник керівника ОП
Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.
Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.
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