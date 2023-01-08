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Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування, - Подоляк

Фото: бывший глава Одесской ОГА Михайло Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Каріна Левицька

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV.

Подоляк запевнив, що

Радник керівника Офісу президента

Радник керівника ОП

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.

Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі