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Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение, - Подоляк

Фото: бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV.

Подоляк заверил, что

Советник руководителя ОП

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины озабочены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.

Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.

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ГрузияМихаил Саакашвили