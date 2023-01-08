Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV.
Подоляк заверил, что
Советник руководителя ОП
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины озабочены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.
Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.
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