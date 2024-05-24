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Україна офіційно підтвердила участь в Паралімпіаді-2024

Київ, П'ятниця 24 травня 2024 13:28
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Україна офіційно підтвердила участь в Паралімпіаді-2024 Фото: Паралімпійська збірна України на Іграх у Токіо (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Україна відправить делегацію спортсменів на Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Національний комітет спорту інвалідів України відрядить на Ігри орієнтовно дві сотні атлетів. Наразі параспортсмени завоювали 113 ліцензій для виступів у столиці Франції.

"З 22-х видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17-ти. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13-ти видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок", – розповів президент НКСІУ Валерій Сушкевич.

Паралімпіада-2024 розпочнеться церемонією відкриття 28 серпня. Загалом у Парижі розіграють 540 комплектів нагород. На попередніх Іграх українці завоювали 98 медалей, зокрема 24 золоті.

Білоруси та росіяни на Паралімпійських іграх

Міжнародний паралімпійський комітет допустив спортсменів із РФ і Білорусі в статусі нейтральних. Вони змагатимуться лише в індивідуальних змаганнях, а здобуті нагороди не сумуватимуть в медальному заліку.

Україна намагалася заблокувати повернення росіян і білорусів. Утім, Міжнародний паралімпійський комітет дозволив представникам країни-агресорки та її союзниці, опираючись на рекомендації МОК. На Олімпійських іграх нейтральні білоруські та російські атлети теж виступатимуть. Від бойкоту вітчизняні паралімпійці відмовилися.

"Не брати участь – це означає не боротися за перемогу. Але при цьому боротьба повинна бути і є, щоб країна-вбивця та її представники не брали участі в найвищому паралімпійському форумі", – резюмував Сушкевич.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024 Збірна України
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