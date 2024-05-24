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Украина официально подтвердила участие в Паралимпиаде-2024

Киев, Пятница 24 мая 2024 13:28
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Украина официально подтвердила участие в Паралимпиаде-2024 Фото: Паралимпийская сборная Украины на Играх в Токио (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украина отправит делегацию спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Национальный комитет спорта инвалидов Украины направит на Игры ориентировочно две сотни атлетов. В настоящее время параспортсмены завоевали 113 лицензий для выступлений в столице Франции.

"Из 22-х видов спорта, которые будут на Паралимпийских играх, Украина будет участвовать в 17-ти. Если говорить о текущем варианте ситуации, то у нас есть 98 лицензий в 13-ти видах спорта. В количественном составе это 113 спортсменов: 83 мужчины и 30 женщин", – рассказал президент НКСИУ Валерий Сушкевич.

Паралимпиада-2024 начнется церемонией открытия 28 августа. В Париже разыграют 540 комплектов наград. На предыдущих Играх украинцы завоевали 98 медалей, в том числе 24 "золота".

Белорусы и россияне на Паралимпийских играх

Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из РФ и Белоруссии в статусе нейтральных. Они будут соревноваться только в индивидуальных соревнованиях, а завоеванные награды не будут суммировать в медальном зачете.

Украина пыталась заблокировать возвращение россиян и белорусов Международный паралимпийский комитет разрешил представителям страны-агрессора и ее союзника, опираясь на рекомендации МОК. На Олимпийских играх нейтральные белорусские и российские атлеты тоже будут выступать. От бойкота отечественные паралимпийцы отказались.

"Не участвовать – это значит не бороться за победу. Но при этом борьба должна быть и есть, чтобы страна-убийца и ее представители не участвовали в высшем паралимпийском форуме", – резюмировал Сушкевич.

К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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