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Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе

Фото: Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш забруднених у світі. Відступаючи терористи свідомо залишають за собою дуже багато мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Своєю чергою, піротехніки ДСНС щоденно знешкоджують сотні одиниць вибухонебезпечних предметів, однак майже кожного дня трапляються випадки, коли цивільні стають жертвами через міни, залишені окупантами", - пише ДСНС. 

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в: 

  • в Харківській області - 22 166 раз;
  • в Київській області - 8 525 раз;
  • в Донецькій області - 7 598 раз;
  • в Миколаївській області - 5 811 раз; 
  • в Херсонській області - 7 213 раз; 
  • в Сумській області - 2 427 разів; 
  • в Черкаській області - 1 271 раз. 

Як захистити себе під час мінної небезпеки: 

  • не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами; 
  • не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

"У разі виявлення підозрілого предмета - повідомляйте за телефонами "101", «102» або "112", - додає пресслужба. 

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