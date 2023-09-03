Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш забруднених у світі. Відступаючи терористи свідомо залишають за собою дуже багато мін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Своєю чергою, піротехніки ДСНС щоденно знешкоджують сотні одиниць вибухонебезпечних предметів, однак майже кожного дня трапляються випадки, коли цивільні стають жертвами через міни, залишені окупантами", - пише ДСНС.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:
Як захистити себе під час мінної небезпеки:
"У разі виявлення підозрілого предмета - повідомляйте за телефонами "101", «102» або "112", - додає пресслужба.
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