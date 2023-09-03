Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя

"В свою очередь, пиротехники ГСЧС ежедневно обезвреживают сотни единиц взрывоопасных предметов, однако почти каждый день бывают случаи, когда гражданские становятся жертвами из-за мин, оставленных оккупантами", - пишет ГСЧС.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:

в Харьковской области - 22 166 раз;

в Киевской области - 8 525 раз;

в Донецкой области - 7 598 раз;

в Николаевской области - 5 811 раз;

в Херсонской области - 7 213 раз;

в Сумской области - 2 427 раз;

в Черкасской области - 1 271 раз.

Как защитить себя во время минной опасности:

не передвигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;

не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы;

не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

"В случае обнаружения подозрительного предмета - сообщайте по телефонам "101", "102" или "112", - добавляет пресс-служба.