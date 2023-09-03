Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя

Вследствие российского полномасштабного вторжения Украина стала одной из самых загрязненных в мире. Отступая террористы сознательно оставляют за собой очень много мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В свою очередь, пиротехники ГСЧС ежедневно обезвреживают сотни единиц взрывоопасных предметов, однако почти каждый день бывают случаи, когда гражданские становятся жертвами из-за мин, оставленных оккупантами", - пишет ГСЧС.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:
Как защитить себя во время минной опасности:
"В случае обнаружения подозрительного предмета - сообщайте по телефонам "101", "102" или "112", - добавляет пресс-служба.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.