Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе
Внаслідок російського повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш забруднених у світі. Відступаючи терористи свідомо залишають за собою дуже багато мін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Своєю чергою, піротехніки ДСНС щоденно знешкоджують сотні одиниць вибухонебезпечних предметів, однак майже кожного дня трапляються випадки, коли цивільні стають жертвами через міни, залишені окупантами", - пише ДСНС.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:
- в Харківській області - 22 166 раз;
- в Київській області - 8 525 раз;
- в Донецькій області - 7 598 раз;
- в Миколаївській області - 5 811 раз;
- в Херсонській області - 7 213 раз;
- в Сумській області - 2 427 разів;
- в Черкаській області - 1 271 раз.
Як захистити себе під час мінної небезпеки:
- не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
- не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
"У разі виявлення підозрілого предмета - повідомляйте за телефонами "101", «102» або "112", - додає пресслужба.
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