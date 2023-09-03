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Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе

Неділя 03 вересня 2023 08:45
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Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе Фото: Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш забруднених у світі. Відступаючи терористи свідомо залишають за собою дуже багато мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Своєю чергою, піротехніки ДСНС щоденно знешкоджують сотні одиниць вибухонебезпечних предметів, однак майже кожного дня трапляються випадки, коли цивільні стають жертвами через міни, залишені окупантами", - пише ДСНС.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:

  • в Харківській області - 22 166 раз;
  • в Київській області - 8 525 раз;
  • в Донецькій області - 7 598 раз;
  • в Миколаївській області - 5 811 раз;
  • в Херсонській області - 7 213 раз;
  • в Сумській області - 2 427 разів;
  • в Черкаській області - 1 271 раз.

Як захистити себе під час мінної небезпеки:

  • не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

"У разі виявлення підозрілого предмета - повідомляйте за телефонами "101", «102» або "112", - додає пресслужба.

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