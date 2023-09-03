Фото: Україна одна з найбільш замінованих країн. В ДСНС розповіли, як убезпечити себе (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш забруднених у світі. Відступаючи терористи свідомо залишають за собою дуже багато мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Своєю чергою, піротехніки ДСНС щоденно знешкоджують сотні одиниць вибухонебезпечних предметів, однак майже кожного дня трапляються випадки, коли цивільні стають жертвами через міни, залишені окупантами", - пише ДСНС. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в: в Харківській області - 22 166 раз;

в Київській області - 8 525 раз;

в Донецькій області - 7 598 раз;

в Миколаївській області - 5 811 раз;

в Херсонській області - 7 213 раз;

в Сумській області - 2 427 разів;

в Черкаській області - 1 271 раз. Як захистити себе під час мінної небезпеки: не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;

не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. "У разі виявлення підозрілого предмета - повідомляйте за телефонами "101", «102» або "112", - додає пресслужба.