Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя
Вследствие российского полномасштабного вторжения Украина стала одной из самых загрязненных в мире. Отступая террористы сознательно оставляют за собой очень много мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В свою очередь, пиротехники ГСЧС ежедневно обезвреживают сотни единиц взрывоопасных предметов, однако почти каждый день бывают случаи, когда гражданские становятся жертвами из-за мин, оставленных оккупантами", - пишет ГСЧС.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:
- в Харьковской области - 22 166 раз;
- в Киевской области - 8 525 раз;
- в Донецкой области - 7 598 раз;
- в Николаевской области - 5 811 раз;
- в Херсонской области - 7 213 раз;
- в Сумской области - 2 427 раз;
- в Черкасской области - 1 271 раз.
Как защитить себя во время минной опасности:
- не передвигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;
- не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы;
- не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.
"В случае обнаружения подозрительного предмета - сообщайте по телефонам "101", "102" или "112", - добавляет пресс-служба.
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