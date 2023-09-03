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Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя

Воскресенье 03 сентября 2023 08:45
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Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя Фото: Украина одна из самых заминированных стран. В ГСЧС рассказали, как обезопасить себя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие российского полномасштабного вторжения Украина стала одной из самых загрязненных в мире. Отступая террористы сознательно оставляют за собой очень много мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В свою очередь, пиротехники ГСЧС ежедневно обезвреживают сотни единиц взрывоопасных предметов, однако почти каждый день бывают случаи, когда гражданские становятся жертвами из-за мин, оставленных оккупантами", - пишет ГСЧС.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:

  • в Харьковской области - 22 166 раз;
  • в Киевской области - 8 525 раз;
  • в Донецкой области - 7 598 раз;
  • в Николаевской области - 5 811 раз;
  • в Херсонской области - 7 213 раз;
  • в Сумской области - 2 427 раз;
  • в Черкасской области - 1 271 раз.

Как защитить себя во время минной опасности:

  • не передвигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;
  • не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

"В случае обнаружения подозрительного предмета - сообщайте по телефонам "101", "102" или "112", - добавляет пресс-служба.

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