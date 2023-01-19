Украина ожидает согласия: Зеленский сделал заявление о танках, намекнув на Германию

Украина ожидает согласия на поставку танков. Речь идет о решениях от страны, которая имеет на них права.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 января во время его встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает РБК-Украина.

"Вопрос танков актуален и чувствителен", - сказал Зеленский.

По его словам, вопрос танков зависит от многих причин, но не зависит от желания Украины.

Зеленский также отметил, что Украине необходима бронированная техника, потому, что "против тысячи танков" недостаточно мужества украинских военных".

При этом, на сегодняшний день, как подчеркнул президент, есть многие страны, среди которых Польша, Финляндия, Португалия, Испания, которые соглашаются с передачей танков.

"Мы все ожидаем согласия от страны, которая имеет соответствующие права и лицензии", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина занимается производством, но чего и в каком количестве президент уточнять не стал.

"Техника одновременно нужна Украине быстро, потому что каждая минута - это жизнь человека", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее некоторые страны, первой из которых стала Польша, заявили о готовности передать Украине танки Leopard. Однако они ждут разрешения от Германии, которая является производителем.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что он готов разрешить поставки Киеву танков Leopard при условии, что США предоставят Украине Abrams.

На что в Белом доме ему ответили, отметив, что страны сами должны решать, какую военную помощь оказывать украинцам.

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