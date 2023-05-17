Україна очікує від НАТО чіткого алгоритму руху до вступу в Альянс, - Стефанішина

"Важливо отримати запевнення у готовності з боку держав-членів НАТО підтримати формулу миру президента Володимира Зеленського. Глобально ми очікуємо, що буде зафіксовано, що Україна стане членом НАТО і що Альянс запропонує чіткий алгоритм руху до вступу", - сказала Стефанішина, окресливши основні очікування від Саміту НАТО у Вільнюсі.

До того часу, за її словами, критично важливо, щоб Україна мала гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству. Зокрема, Україна розраховує на допомогу у повному відновленні територіальної цілісності та суверенітету у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Стефанішина також зазначила, що на полях Саміту НАТО Україна очікує схвалення оновленого Комплексного пакету допомоги з метою досягнення Україною повної взаємосумісності з Альянсом та комплексного переходу на стандарти НАТО.

Документ має фокусуватись на середньо- і довгострокових проектах. Україна визначила ряд пріоритетів, які окрім досягнення військової взаємосумісності охоплюють сфери, пов’язані з подоланням наслідків воєнної агресії Росії. Це, зокрема, гуманітарне розмінування, розбудова системи медичної (психологічної) реабілітації поранених військовослужбовців, а також система переходу з військової кар’єри до цивільного життя.