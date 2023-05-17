Україна очікує від НАТО чіткого алгоритму руху до вступу в Альянс, - Стефанішина

Україна очікує, що НАТО запропонує чіткий алгоритм руху України до вступу в Альянс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
"Важливо отримати запевнення у готовності з боку держав-членів НАТО підтримати формулу миру президента Володимира Зеленського. Глобально ми очікуємо, що буде зафіксовано, що Україна стане членом НАТО і що Альянс запропонує чіткий алгоритм руху до вступу", - сказала Стефанішина, окресливши основні очікування від Саміту НАТО у Вільнюсі.
До того часу, за її словами, критично важливо, щоб Україна мала гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству. Зокрема, Україна розраховує на допомогу у повному відновленні територіальної цілісності та суверенітету у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Стефанішина також зазначила, що на полях Саміту НАТО Україна очікує схвалення оновленого Комплексного пакету допомоги з метою досягнення Україною повної взаємосумісності з Альянсом та комплексного переходу на стандарти НАТО.
Документ має фокусуватись на середньо- і довгострокових проектах. Україна визначила ряд пріоритетів, які окрім досягнення військової взаємосумісності охоплюють сфери, пов’язані з подоланням наслідків воєнної агресії Росії. Це, зокрема, гуманітарне розмінування, розбудова системи медичної (психологічної) реабілітації поранених військовослужбовців, а також система переходу з військової кар’єри до цивільного життя.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу.
Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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