Украина ожидает от Красного Креста более действенных шагов по освобождению пленных, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Сообщается, что в ходе встречи Ермак отметил, что российский агрессор и дальше оказывает геноцид против украинцев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего миллионы людей лишены электроэнергии, водо- и газоснабжения в зимний период.

Он также проинформировал Мирьяну Сполярич-Эггер о формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20, которая, в частности, предусматривает обмен пленными в формате всех на всех.

Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют по обеспечению прав пленных украинцев.

Также он добавил, что правозащитные организации должны изменить свою деятельность в соответствии с актуальными требованиями. Кроме того, выразил надежду, что в работе Красного Креста под руководством Сполярич-Эггера также произойдут качественные изменения, и она будет эффективна в современных условиях.

"Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев", - заявил Ермак.

Присутствовавшая на встрече жена командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина отметила, что представители МККК не приезжают к украинским пленным, которые содержатся в неудовлетворительных условиях. Она призвала Красный Крест приобщиться к установлению места нахождения пленников, а также выяснению потребностей украинцев в медицинском обеспечении.

Кроме того, военный медик Марьяна Мамонова, которая в сентябре была освобождена из российского плена, отметила, что женщинам в плену очень сложно, ведь им не предоставляют даже элементарных средств гигиены.

Президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер подчеркнула, что обсудит с представителями организации возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток.