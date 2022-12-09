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Зеленський дорікнув Червоному Хресту: не бачимо рішучості та конкретних дій

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 13:16
Зеленський дорікнув Червоному Хресту: не бачимо рішучості та конкретних дій Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Міжнародному комітету Червоного Хреста. Він заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Ми повинні повертати всіх, це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних процесах від таких організацій як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати і знаходити нові формати, нових людей в нових реаліях", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що система співпраці та взаємодій омбудсменів може покращити ситуацію. За його словами, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вже приєднався до команди, яка працює над повернення українських полонених.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що минулого тижня відвідав українських та російських військовополонених. Проте деталі візиту не розголошувалися.

Також зазначимо, що раніше Володимир Зеленський розкритикував Червоний Хрест за бездіяльність і закликав перевірити умови утримання українських полонених.

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