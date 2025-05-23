Україна очікує на транш МВФ: у Мінфіні назвали суму

Україна розраховує на продовження співпраці з Міжнародними валютним фондом. Черговий транш на 487 млн доларів може бути виділений у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Сьогодні ми працюємо з місією МВФ над восьмим переглядом програми і очікуємо на його позитивний результат для України", - сказав Марченко під час зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях зустрічі фінансового блоку G7 в Канаді. .
За даними Мінфіну сторони обговорили прогрес України з мобілізації внутрішніх доходів держбюджету, збереженні боргової стійкості, темпи надходження зовнішнього фінансування, а також реалізацію Національної стратегії доходів України.
"Ефективне впровадження Національної стратегії доходів сприятиме збільшенню надходжень, підвищенню рівня дотримання податкового законодавства, боротьбі з ухиленням від сплати податків і підтримці процесу вступу України до ЄС", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку Георгієва запевнила, що Фонд продовжить підтримку України, повідомили в Мінфіні.
"Ми обговорили економічну стійкість України перед негараздами, важливість гнучкості політики та найважливіші реформи, що підтримують мобілізацію внутрішніх доходів та управління", - написала голова МВФ.
З 20 по 27 травня в Україні проходить місія МВФ щодо восьмого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) - чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд доларів
За підсумками перегляду Україна отримає черговий транш в розмірі близько 487 млн доларів, повідомили в Мінфіні.
На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн доларів надійшли до держбюджету в березні цього року. Загалом до державного бюджету України вже залучено вісім траншів у рамках програми загальним обсягом близько 10,1 млрд доларів.
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