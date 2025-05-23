Україна очікує на транш МВФ: у Мінфіні назвали суму

"Сьогодні ми працюємо з місією МВФ над восьмим переглядом програми і очікуємо на його позитивний результат для України", - сказав Марченко під час зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях зустрічі фінансового блоку G7 в Канаді. .

За даними Мінфіну сторони обговорили прогрес України з мобілізації внутрішніх доходів держбюджету, збереженні боргової стійкості, темпи надходження зовнішнього фінансування, а також реалізацію Національної стратегії доходів України.

"Ефективне впровадження Національної стратегії доходів сприятиме збільшенню надходжень, підвищенню рівня дотримання податкового законодавства, боротьбі з ухиленням від сплати податків і підтримці процесу вступу України до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Георгієва запевнила, що Фонд продовжить підтримку України, повідомили в Мінфіні.

"Ми обговорили економічну стійкість України перед негараздами, важливість гнучкості політики та найважливіші реформи, що підтримують мобілізацію внутрішніх доходів та управління", - написала голова МВФ.

Місія МВФ

З 20 по 27 травня в Україні проходить місія МВФ щодо восьмого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) - чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд доларів

За підсумками перегляду Україна отримає черговий транш в розмірі близько 487 млн доларів, повідомили в Мінфіні.