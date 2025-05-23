Украина ждет транш МВФ: в Минфине назвали сумму

"Сегодня мы работаем с миссией МВФ над восьмым пересмотром программы и ожидаем его положительный результат для Украины", - сказал Марченко во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях встречи финансового блока G7 в Канаде. .

По данным Минфина стороны обсудили прогресс Украины по мобилизации внутренних доходов госбюджета, сохранении долговой устойчивости, темпы поступления внешнего финансирования, а также реализацию Национальной стратегии доходов Украины.

"Эффективное внедрение Национальной стратегии доходов будет способствовать увеличению поступлений, повышению уровня соблюдения налогового законодательства, борьбе с уклонением от уплаты налогов и поддержке процесса вступления Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь Георгиева заверила, что Фонд продолжит поддержку Украины, сообщили в Минфине.

"Мы обсудили экономическую устойчивость Украины перед невзгодами, важность гибкости политики и важнейшие реформы, поддерживающие мобилизацию внутренних доходов и управления", - написала глава МВФ.

Миссия МВФ

С 20 по 27 мая в Украине проходит миссия МВФ по восьмому пересмотру программы Extended Fund Facility (EFF) - четырехлетней программы расширенного финансирования для Украины в размере 15,6 млрд долларов

По итогам пересмотра Украина получит очередной транш в размере около 487 млн долларов, сообщили в Минфине.