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Україна очікує списання частини з 20 млрд доларів боргу, - Мінфін

Архівне фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України веде переговори з утримувачами міжнародних облігацій про реструктуризацію свого боргу в 20 млрд доларів і обговорює його часткове списання.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Варто зазначити, що Україна погодилася на дворічне заморожування платежів за своїми міжнародними облігаціями в перші дні великомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер Київ хоче зберегти доступ до міжнародних ринків і прагне домовитися про нову угоду до того, як заморозка закінчиться в серпні.

Марченко сказав, що зараз Україна веде переговори про реструктуризацію з кредиторами, і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів.

Reuters пише, що приватні власники облігацій ведуть обмежені переговори з урядом. Цей крок, що встановлює тимчасові торговельні обмеження, зазвичай сигналізує про значний прогрес у переговорах. При цьому дані Міжнародного валютного фонду не будуть офіційно доступні доти, доки не закінчиться період консультацій, а це означає, що ймовірність укладення угоди в цей період дуже мала.

Що передувало

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Уже восени країни-кредитори відтермінували боргові виплати України до кінця 2023 року.

А у квітні Reuters вказувало, що Україна готова надіслати приватним утримувачам своїх облігацій план з реструктуризації свого боргу в 20 млрд доларів.

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