Україна очікує списання частини з 20 млрд доларів боргу, - Мінфін

Варто зазначити, що Україна погодилася на дворічне заморожування платежів за своїми міжнародними облігаціями в перші дні великомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер Київ хоче зберегти доступ до міжнародних ринків і прагне домовитися про нову угоду до того, як заморозка закінчиться в серпні.

Марченко сказав, що зараз Україна веде переговори про реструктуризацію з кредиторами, і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів.

Reuters пише, що приватні власники облігацій ведуть обмежені переговори з урядом. Цей крок, що встановлює тимчасові торговельні обмеження, зазвичай сигналізує про значний прогрес у переговорах. При цьому дані Міжнародного валютного фонду не будуть офіційно доступні доти, доки не закінчиться період консультацій, а це означає, що ймовірність укладення угоди в цей період дуже мала.