Украина ожидает списания части из 20 млрд долларов долга, - Минфин

Стоит отметить, что Украина согласилась на двухлетнее замораживание платежей по своим международным облигациям в первые дни крупномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь Киев хочет сохранить доступ к международным рынкам и стремится договориться о новом соглашении до того, как заморозка закончится в августе.

Марченко сказал, что сейчас Украина ведет переговоры о реструктуризации с кредиторами, и, в частности, это предусматривает частичное списание долгов.

Reuters пишет, что частные держатели облигаций ведут ограниченные переговоры с правительством. Этот шаг, устанавливающий временные торговые ограничения, обычно сигнализирует о значительном прогрессе в переговорах. При этом данные Международного валютного фонда не будут официально доступны до тех пор, пока не закончится период консультаций, а это означает, что вероятность заключения сделки в этот период очень мала.