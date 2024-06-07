RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ожидает списания части из 20 млрд долларов долга, - Минфин

Архивное фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины ведет переговоры с держателями международных облигаций о реструктуризации своего долга в 20 млрд долларов и обсуждает его частичное списание.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что Украина согласилась на двухлетнее замораживание платежей по своим международным облигациям в первые дни крупномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь Киев хочет сохранить доступ к международным рынкам и стремится договориться о новом соглашении до того, как заморозка закончится в августе.

Марченко сказал, что сейчас Украина ведет переговоры о реструктуризации с кредиторами, и, в частности, это предусматривает частичное списание долгов.

Reuters пишет, что частные держатели облигаций ведут ограниченные переговоры с правительством. Этот шаг, устанавливающий временные торговые ограничения, обычно сигнализирует о значительном прогрессе в переговорах. При этом данные Международного валютного фонда не будут официально доступны до тех пор, пока не закончится период консультаций, а это означает, что вероятность заключения сделки в этот период очень мала.

Что предшествовало

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Уже осенью страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года.

А в апреле Reuters указывало, что Украина готова направить частным держателям своих облигаций план по реструктуризации своего долга в 20 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныМВФВойна в Украине