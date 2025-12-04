UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Україна очікує, що США збільшать тиск на РФ та визнають спонсором тероризму, - Стефанішина

Фото: посол України в США Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Україна очікує, що Конгрес США ухвалить закон, який посилить обмеження проти Росії, а також рішення про визнання РФ спонсором тероризму.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що Україна продовжує мати міцну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу.

"Ми маємо міцну двопартійну підтримку й сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили зі свідченнями", - сказала посол.

У цьому контексті Стефанішина висловила сподівання, що Сенат США ухвалить закон, який визнає Росію спонсором тероризму. Зокрема, на підставі викрадених українських дітей.

"Ми також працюємо з Палатою представників і Сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції (Закону Грема-Блюменталя - ред.). Ми не повинні чекати чергових обіцянок про "завтра" від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів", - підкреслила дипломат.

Також посол розповіла, що Москва не пішла на угоду зі США під саміту на Алясці, провалила анонсовану зустріч в угорському Будапешті, і не змогли провести добросовісні переговори щодо нового американкою мирного плану з 28 пунктів.

"Цього достатньо, тож президент Трамп повинен мати більше важелів впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів",- резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, у вересні сенатор-республіканець Ліндсі Грем та кілька інших законодавців США представили новий законопроект, спрямований на посилення тиску на Росію.

Як писало Axios, документ передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму в разі, якщо не повернуть понад 19 тисяч дітей, які були незаконно вивезені під час повномасштабної війни.

До слова, у середу, 3 грудня, Генасамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою до Росії негайно повернути всіх українських дітей.

