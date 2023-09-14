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Україна очікує, що Єврокомісія завтра скасує обмеження на імпорт зерна, - Кулеба

Четвер 14 вересня 2023 18:08
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Україна очікує, що Єврокомісія завтра скасує обмеження на імпорт зерна, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує, що Єврокомісія завтра, 15 вересня, скасує обмеження щодо імпорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", - написав глава МЗС.

За його словами, будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.

Обмеження імпорту зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.

Після цього відповідні обмеження вирішила затвердити Єврокомісія. Таким чином, імпортувати зерно України перестали Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія.

Рішення ЄК діє до 15 вересня. У відомстві неодноразово обіцяли, що заборону продовжувати не будуть.

У свою чергу влада Польщі вже вирішила продовжити обмеження самостійно.

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