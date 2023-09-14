Украина ожидает, что Еврокомиссия завтра отменит ограничения на импорт зерна, - Кулеба

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия завтра, 15 сентября, отменит ограничения, которые касаются импорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", - написал глава МИД.

По его словам, любая форма продолжения ограничений является недопустимой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.

Ограничения на импорт зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом, импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

Решение ЕК действует до 15 сентября. В ведомстве неоднократно обещали, что запрет продлевать не будут.

В свою очередь власти Польши уже решили продлить ограничения самостоятельно.