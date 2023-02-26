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Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським

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Київ, Неділя 26 лютого 2023 17:33
Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським Фото: голова МЗС Саудівської Аравії Файсал бін Фархан Аль Сауд (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд уперше відвідав Україну з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

При цьому президент подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальній цілісності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Саудівської Аравії виділив для України пакет гуманітарної допомоги вартістю 400 млн доларів.

Також ми писали, що в Конгресі США анонсували розслідування інформації про "таємну угоду" щодо збільшення видобутку нафти, яку нібито уклали Білий дім та Саудівська Аравія.

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