Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд уперше відвідав Україну з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

При цьому президент подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальній цілісності.