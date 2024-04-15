Україна очікує отримати від партнерів щонайменше п'ять протимінних кораблів, - ВМС

"Екіпажі (мінних тральщиків "Чернігів" та "Черкаси" - ред.) пройшли підготовку, вони вже несуть службу. Минулого року вони отримали оцінку сумісності І рівня з країнами НАТО. В цьому році ми сподіваємося отримати вже найвищу оцінку - ІІ рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання, у складі ордерів, тобто це вже повна сумісність", - розповів Плетенчук.

Також він прокоментував ситуацію щодо передачі Україні ще трьох протимінних кораблів.

"Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. Зараз їх готують, і на них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними", - повідомив речник ВМС.