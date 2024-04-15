Украина ожидает получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей, - ВМС

"Экипажи (минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" - ред.) прошли подготовку, они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости I уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить уже самую высокую оценку - II уровень совместимости, который позволит работать, выполнять задачи в составе ордеров, то есть это уже полная совместимость", - рассказал Плетенчук.

Также он прокомментировал ситуацию по передаче Украине еще трех противоминных кораблей.

"Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в общей сложности мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными", - сообщил спикер ВМС.