UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна очікує новий транш від Євросоюзу найближчими днями, - Зеленський

21:54 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна вже найближчими днями очікує новий транш бюджетної підтримки від Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави подякував Єврокомісії та Євросоюзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки.

"Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя - саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр", - зазначив президент.

Зеленський додав, що провів розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецькой заявив про отримання Україною траншу у розмірі 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Гроші підуть на першочергові оборонні потреби.

Крім того, Зеленський розповів, що дефіцит бюджету Міноборони у 27 млрд доларів частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на ракети і безпілотники.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЄврокомісіяЄвросоюз