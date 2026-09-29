Украина ожидает новый транш от Евросоюза в ближайшие дни, - Зеленский

Глава государства поблагодарил Еврокомиссию и Евросоюз за подготовку решения по очередному траншу финансовой поддержки.

"На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя - именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю. Это пока из предварительно договоренных цифр", - отметил президент.

Зеленский добавил, что провел разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

"Банк много работает вместе с нами, с Украиной, поддерживает нашу энергетику, защиту критической инфраструктуры. Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что усилить можно в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей", - сообщил глава государства.