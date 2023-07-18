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Україна очікує активізації розслідування ООН щодо співпраці Ірану та РФ, - Кулеба

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна очікує, що Організація Об'єднаних Націй активізує свої зусилля у розслідуванні ролі Ірану в постачанні РФ дронів-камікадзе.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Українці майже щодня страждають від атак дронів, і це велика проблема для нас, а також для міжнародної спільноти загалом, якщо країни накшталт Ірану, як і раніше, матимуть змогу постачати Росії таку потужну зброю", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна працює з союзниками по НАТО та іншими організаціями над зміцненням ППО, щоб мати змогу збивати всі повітряні загрози.

Розслідування ООН по Ірану

РФ активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Нещодавно США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна звернулись до ООН з закликом провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

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Дмитро КулебаІранООНРосійська Федерація