ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна обміняла ексчиновника МВС, який переслідував кримських татар

Четвер 14 серпня 2025 16:55
UA EN RU
Україна обміняла ексчиновника МВС, який переслідував кримських татар Фото: Микола Федорян (myrotvorets center)
Автор: Іван Носальський

Україна в рамках обміну видала Росії колишнього заступника начальника Кримського управління МВС Миколу Федоряна. Завдяки цьому з російського полону вдалося повернути українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу к своим" у Telegram.

"14 серпня 2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до Російської Федерації виїхав із паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант Микола Федорян", - ідеться в повідомленні проєкту.

Федорян у тимчасово окупованому Криму надавав транспорт співробітникам ФСБ, які проводили незаконні обшуки у кримських татар, затримували їх і перевозили в місця позбавлення волі.

Затримання Федоряна

Нагадаємо, про затримання Миколи Федоряна стало відомо 9 листопада 2020 року. Це сталося на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Як повідомляла прокуратура Автономної Республіки Крим, затриманого підозрюють у державній зраді та сприянні російським спецслужбам. За версією слідства, він причетний до переслідування кримських татар.

Слідство встановило, що Федорян із 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту й авіації компанії "Чорноморнафтогаз" і після окупації півострова 2014 року залишився на своїй посаді.

До 2011 року він служив у структурах МВС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Крим Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія