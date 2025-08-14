Україна обміняла ексчиновника МВС, який переслідував кримських татар
Україна в рамках обміну видала Росії колишнього заступника начальника Кримського управління МВС Миколу Федоряна. Завдяки цьому з російського полону вдалося повернути українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу к своим" у Telegram.
"14 серпня 2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до Російської Федерації виїхав із паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант Микола Федорян", - ідеться в повідомленні проєкту.
Федорян у тимчасово окупованому Криму надавав транспорт співробітникам ФСБ, які проводили незаконні обшуки у кримських татар, затримували їх і перевозили в місця позбавлення волі.
Затримання Федоряна
Нагадаємо, про затримання Миколи Федоряна стало відомо 9 листопада 2020 року. Це сталося на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.
Як повідомляла прокуратура Автономної Республіки Крим, затриманого підозрюють у державній зраді та сприянні російським спецслужбам. За версією слідства, він причетний до переслідування кримських татар.
Слідство встановило, що Федорян із 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту й авіації компанії "Чорноморнафтогаз" і після окупації півострова 2014 року залишився на своїй посаді.
До 2011 року він служив у структурах МВС.