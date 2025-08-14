Україна обміняла ексчиновника МВС, який переслідував кримських татар

Україна в рамках обміну видала Росії колишнього заступника начальника Кримського управління МВС Миколу Федоряна. Завдяки цьому з російського полону вдалося повернути українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу к своим" у Telegram.

"14 серпня 2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до Російської Федерації виїхав із паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант Микола Федорян", - ідеться в повідомленні проєкту. Федорян у тимчасово окупованому Криму надавав транспорт співробітникам ФСБ, які проводили незаконні обшуки у кримських татар, затримували їх і перевозили в місця позбавлення волі.