Украина обменяла экс-чиновника МВД, который преследовал крымских татар
Украина в рамках обмена выдала России бывшего замначальника Крымского управления МВД Николая Федоряна. Благодаря этому из российского плена удалось вернуть украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу к своим" в Telegram.
"14 августа 2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборант Николай Федорян", - сказано в сообщении проекта.
Федорян во временно оккупированном Крыму предоставлял транспорт сотрудникам ФСБ, которые проводили незаконные обыски у крымских татар, задерживали их и перевозили в места лишения свободы.
Задержание Федоряна
Напомним, о задержании Николая Федоряна стало известно 9 ноября 2020 года. Это произошло на административной границе с оккупированным Крымом.
Как сообщала прокуратура Автономной Республики Крым, задержанного подозревают в государственной измене и содействии российским спецслужбам. По версии следствия, он причастен к преследованию крымских татар.
Следствие установило, что Федорян с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации компании "Черноморнефтегаз" и после оккупации полуострова в 2014 году остался на своем посту.
До 2011 года он служил в структурах МВД.