Україна не обговорювала з ЄС вплив війни на терміни вступу, - Стефанішина

Україна не обговорювали з Європейською комісією питання, чи залежать терміни завершення війни на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону .

"Ми, чесно кажучи, ще не проговорювали офіційно це з Європейською комісією", - сказала міністр.

Стефанішина додала, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом була підписана, коли Крим уже був незаконно анексований Росією, та розпочалися бойові дії в Донецькій і Луганській областях. І вона застосовується до всієї території країни.

Вступ України в ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Тепер Київ має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів. Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Також видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.