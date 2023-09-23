ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина не обсуждала с ЕС влияние войны на сроки вступления, - Стефанишина

Украина, Суббота 23 сентября 2023 01:44
UA EN RU
Украина не обсуждала с ЕС влияние войны на сроки вступления, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Украина не обсуждали с Европейской комиссией вопрос,https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk зависят ли сроки завершения войны на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Мы, честно говоря, еще не проговаривали официально это с Европейской комиссией", – сказала министр.

Стефанишина добавила, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом было подписано, когда Крым уже был незаконно аннексирован Россией, и начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях. И она применяется ко всей территории страны.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Теперь Киев должен выполнить целый ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Ольга Стефанишина
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя