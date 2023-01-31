Украина обсуждает разблокировку передачи истребителей и дальнобойных ракет, - Кулеба

Украина ведет переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения в 300 км. Для дипломатов нашей страны эта тема является приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, которые мы еще нуждаемся.

"Прежде всего речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений", - акцентировал Кулеба.

Министр рассказал, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", - подытожил Кулеба.

Напомним, недавно бывший министр обороны США Марк Эспер призвал срочно передать Украине истребители и ATACMS, чтобы поспособствовать контрнаступлению.

Добавим, ранее президент США Джо Байден сказал, что Штаты не будут передавать Украине истребители F-16.

При этом в Польше говорят, что не обсуждают этот вопрос, хотя и заявляли о готовности к такой передаче.

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