Україна обговорить з Угорщиною та Румунією проблемні питання для вступу в ЄС

Стефанішина зазначила, що Україна готова внести "додаткові поправки" до правил середньої освіти мовами меншин, зокрема угорською, але за умови досягнення балансу із навчанням українською мовою.

Зазначається що це питання стало найбільшою потенційною перешкодою для початку офіційних переговорів про членство в ЄС з Києвом.

Блокування вступу з боку Угорщини

Лідери блоку мають вирішити в грудні, чи починати переговори, але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував накласти вето на процес щодо прав меншин, звинувачуючи Київ у "угорофобії".

Офіційні особи в Києві та Брюсселі побоюються, що Орбан насправді не зацікавлений у вирішенні проблеми освіти й використовує це як привід для блокування початку переговорів про вступ.

Переговори з країнами ЄС

Коментуючи майбутні двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, які пройдуть цього тижня з метою досягнення угоди щодо балансу навчання українською та мовами меншин у середніх школах Стефанішина зауважила, що Україна готова внести зміни в законодавство.

"Ми внесемо зміни в законодавство про національні меншини, і ми можемо внести додаткові правки (в закон - ред.), якщо це буде потрібно, але спочатку нам потрібно провести (двосторонні - ред.) переговори", - сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Однак вона також зазначила, що українців, які належать до етнічних меншин, потрібно також достатньо навчати українською мовою для того, аби вони могли продовжувати освіту або працювати за межами територій, де проживають ці меншини.

Питання нацменшин в Україні

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає євроінтеграцію України, доки не буде вирішено проблему з правами нацменшин на Закарпатті.

Зазначимо, що відносини між Україною та Угорщиною загострились у 2017 році, коли Рада ухвалила закон про освіту. Він передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. У відповідь на що Угорщина розкритикувала закон. Будапешт заявляє, що він нібито "обмежує права національних меншин".

Нагадаємо, що це вже не перші подібні заяви з боку угорської влади. Очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш такожзаявив, що Угорщина підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту.

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