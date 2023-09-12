Украина обсудит с Венгрией и Румынией проблемные вопросы для вступления в ЕС

Стефанишина отметила, что Украина готова внести "дополнительные поправки" в правила среднего образования на языках меньшинств, в частности венгерском, но при условии достижения баланса с обучением на украинском языке.

Отмечается, что этот вопрос стал самым большим потенциальным препятствием для начала официальных переговоров о членстве в ЕС с Киевом.

Блокирование вступления со стороны Венгрии

Лидеры блока должны решить в декабре, начинать ли переговоры, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал наложить вето на процесс по правам меньшинств, обвиняя Киев в "венгрофобии".

Официальные лица в Киеве и Брюсселе опасаются, что Орбан на самом деле не заинтересован в решении проблемы образования и использует это как повод для блокирования начала переговоров о вступлении.

Переговоры со странами ЕС

Комментируя предстоящие двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, которые пройдут на этой неделе с целью достижения соглашения о балансе обучения на украинском и языках меньшинств в средних школах Стефанишина отметила, что Украина готова внести изменения в законодательство.

"Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные правки (в закон - ред.), если это потребуется, но сначала нам нужно провести (двусторонние - ред.) переговоры", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Однако она также отметила, что украинцев, принадлежащих к этническим меньшинствам, нужно также достаточно обучать на украинском языке для того, чтобы они могли продолжать образование или работать за пределами территорий, где проживают эти меньшинства.

Вопросы нацменьшинств в Украине

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье.

Отметим, что отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году, когда Рада приняла закон об образовании. Он предполагает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. В ответ на то, что Венгрия раскритиковала закон. Будапешт заявляет, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".

Напомним, что это уже не первые подобные заявления со стороны венгерских властей. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.

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