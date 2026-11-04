Україна обговорила з США, європейцями та BlackRock План процвітання

Перша зустріч була присвячена плану відновлення для України - ключовому документу, який визначатиме післявоєнне відновлення держави, залучення інвестицій та економічний розвиток.

"Працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу президента", - розповів Умєров.

Він зазначив, що наразі триває предметна робота над документом, і додав, що учасники вже визначили конкретні наступні кроки та терміни їх виконання, а деталі оприлюднять згодом.

Фінансування на 2027 рік

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році. Представники Міноборони, Мінфіну та Офісу президента презентували партнерам детальні розрахунки на наступний рік:

загальний обсяг необхідних ресурсів;

обсяг дефіциту, який необхідно покрити;

можливі джерела закриття фінансових потреб.

"Окремо обговорили загрози з боку Росії для України та всієї Європи, а також спільні кроки для протидії їм", - повідомив голова СЗР.

Нова архітектура безпеки Європи

Умєров зазначив, що завтра робота з партнерами продовжиться - сторони зосередяться на обговоренні гарантій безпеки для України.

"Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи", - наголосив він.